Abierto hasta el 21 de septiembre el plazo para solicitar ayudas al alquiler

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda ha comunicado este lunes que el plazo para solicitar ayudas al alquiler estará abierto hasta el 21 de setiembre, unas ayudas dirigidas a los residentes en Baleares dedicadas al pago del domicilio habitual y que tienen unos ingresos iguales o inferiores a 22.365 euros.



Según un comunicado del Govern, las ayudas de alquiler forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, prorrogado hasta el año siguiente. En 2017, de los 5,8 millones de euros asignados a Baleares tres millones de euros se han destinado, al igual que el año pasado, a las ayudas para el alquiler con el incremento autonómico de hasta 3.335.000 euros.



En la convocatoria de este año, junto con las ayudas procedentes del Estado, se ha abierto al mismo tiempo una convocatoria con fondos propios autonómicos para los residentes en Ibiza y Formentera que tengan alquileres de entre 600 y 800 euros, debido al precio más elevado de los alquileres en ambas islas.



Así, mediante los fondos autonómicos, se cubrirá el pago del 40 por ciento del alquiler de los residentes en ambas islas hasta un máximo de 3.000 euros anuales o 250 al mes. Por otro lado, en Mallorca y Menorca, las ayudas para alquileres de hasta 600 euros pueden llegar a una cantidad anual máxima de 2.400 euros anuales o 200 al mes. TECHO MÁXIMO



El conceller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha asegurado que «si el próximo año el Estado no sube el techo máximo de los alquileres que pueden acceder a las ayudas, desde Baleares se articularán medidas similares a las adoptadas en Ibiza y Formentera al conjunto de las Islas».



Por otro lado, el govern ha indicado que el objetivo de la convocatoria de 2017 es «incrementar el número de beneficiarios y también dar solución a la problemática que evidenció la convocatoria anterior por las condiciones que fija el Estado que no responden a las necesidades de Baleares» y tienen, ha subrayado, «unos precios de alquiler más elevados que otros lugares del Estado».



No obstante, de cara a las ayudas, se priorizan, en caso de empate entre solicitantes, las familias numerosas, discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucios o víctimas de terrorismo.



En referencia a la convocatoria de 2016, se incrementó un 89 por ciento el número de beneficiarios de las ayudas, que fueron un total de 1.478, el 80 por ciento de las solicitudes presentadas, respecto de 2015, cuando hubo 785 beneficiarios.



Por último, las ayudas que se otorgan son para los alquileres del año 2017, desde enero a diciembre que, a pesar de convocarse ahora, se pagan con efectos retroactivos desde enero que son compatibles con las que reciban las personas en situación de vulnerabilidad.