«Robé a Madeleine McCann», el cruel tatuaje de moda en Magaluf

Dicen que el exceso de alcohol y drogas está detrás de la última locura de algunos turistas británicos que visitan Magaluf, tatuarse crueles mensajes relacionados con sucesos trágicos, como la desaparición de la pequeña Madeleine McCann hace ahora diez años.

Los medios británicos, como The Sun, se indignan con la actitud de sus compatriotas en Mallorca, un desmadre que roza la locura y que denuncian después de que haya empezado a circular por las redes sociales el tatuaje de un joven con el siguiente mensaje: «Yo robé a Madeleine McCann».

Only in Maga would you find someone with an "I stole Madeleine McCann" tattoo pic.twitter.com/LOQSs0oaZt