La CNMC considera que la propuesta de tarifa plana no se ajusta a la libre competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado este jueves, que considera que la propuesta del Govern balear de establecer una tarifa plana para las rutas interinsulares no se adecua a los principios de libre competencia y regulación económica eficiente.

Así se ha pronunciado la CNMC en un informe en el que plasma las conclusiones del análisis que ha realizado sobre la propuesta de aplicar una tarifa única a los billetes de avión en las rutas interinsulares de Baleares

El precio final de venta al público quedaría fijado en 30 euros por trayecto entre islas y sería válido para viajeros residentes y no residentes.

«La medida propuesta implicaría eliminar el actual descuento del 75% que se aplica a los residentes de las Islas en la tarifa aérea para los trayectos interinsulares, y la supresión del resto de bonificaciones y descuentos» ha señalado la CNMC en una nota.

Según la CNMC, la propuesta del Govern de Baleares no especifica las condiciones operativas a las que tienen que responder las compañías aéreas interesadas, como frecuencias o asientos.

También precisa que el transporte quedaría sujeto a una única compañía con una tarifa plana y unas condiciones de frecuencia y ocupación. «La libre competencia es la opción preferente» apunta la CNMV.

En su nota la CNMC explica que la libre competencia «permite que si no hay fallos de mercado existan precios más ajustados, mayor calidad, variedad e innovación. Para los consumidores es más favorable que exista un mercado con una competencia potencial y al menos dos operadores que pasar a un mercado con un solo operador y precios fijados por la Administración».

Añade la CNMC, que en estas rutas «no se identifica un fallo de mercado que justifique una medida tan restrictiva para la libre competencia como es la fijación de un precio único».

También señala que la propuesta del Govern balear no incluye un análisis a fondo de los costes económicos que esta medida tendría, ya que, a diferencia del sistema vigente, prevé compensaciones públicas para la compañía área elegida mediante los Presupuestos Generales del Estado.

«Se recomienda, en cualquier caso, revisar las condiciones del sistema vigente como el nivel de ocupación, las frecuencias, o los parámetros para la fijación de la tarifa de referencia y replantearse si alguna de ellas podría rediseñarse para atraer a más compañías aéreas» ha apuntado.

Destaca la CNMC que «sólo si se mostrara que la libre competencia no es posible y fuera preciso fijar determinadas Obligaciones de Servicio Público, éstas deberían aplicarse según los principios de necesidad y proporcionalidad».

Además indica que «con independencia de posibles deficiencias en las actuales subvenciones a residentes, no se ha justificado suficientemente la necesidad de cambiar a un modelo de ayuda al viajero no residente. Dicha modificación debería ser objeto de notificación a la Comisión Europea para su análisis, al no encajar en algún supuesto de exención».

La CNMC, la autoridad administrativa independiente reguladora de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva, ha emitido este informe a solicitud del Ministerio de Fomento.