Los 'runners' de Balears son los que sufren menos problemas de salud

Un 46,7 por ciento de los 'runners' de Baleares han sufrido problemas de salud mientras corrían durante el último año, según el VI Estudio CinfaSalud 'Percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles', avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed).

Este porcentaje sitúa a Baleares como la comunidad en la que menor número de 'runners' padeció problemas de salud corriendo, frente al 72,1 por ciento de Asturias.

Por tipologías, los corredores baleares sufrieron principalmente fueron dolores de cabeza fuertes (19,5 por ciento), una lesión muscular (18,9 por ciento), mareos o desmayos (10,7 por ciento), palpitaciones o taquicardias (10,1 por ciento), falta de respiración (8,2 por ciento), dolor en el pecho (5,1 por ciento) y fracturas o esguinces (5 por ciento).

La investigación de Laboratorios Cinfa y Semed, primer estudio sobre hábitos de salud de los 'runners' realizado en España, se basa en un cuestionario online que comprende una muestra representativa de casi 2.400 mujeres y hombres de entre 20 y 60 años que corren al menos dos veces a la semana, residentes en todas las comunidades autónomas.

Se estima que el 63 por ciento de los aficionados a este deporte en nuestro país -3,14 millones en total- son hombres y el 37 por ciento, mujeres. Asimismo, según el estudio, en Baleares, los 'runners' corren de media 3 horas y 44 minutos a la semana -22 minutos más que el promedio español-, y seis de cada diez (61,1 por ciento) salen tres o más veces semanales.

El experto del Departamento Médico de Cinfa, Eduardo González, ha recordado que «para disfrutar de los beneficios del 'running' y evitar sus riesgos, es crucial adoptar medidas preventivas como someterse a revisiones médicas y pruebas de esfuerzo, así como calentar y estirar antes y después de correr».

Al respecto, el presidente de la Semed, Pedro Manonelles, ha destacado la importancia «de recurrir al consejo profesional a la hora de fijar planes de entrenamiento y de alimentación adaptados a nuestras necesidades».

Sin embargo, las cifras que arroja el VI Estudio CinfaSalud ponen en evidencia la falta de preparación de los 'runners' baleares. Más de la mitad (56,8 por ciento) no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo y siete de cada diez corredores de maratón afirman que no se la han realizado jamás.

Además, tres de cada cuatro encuestados (75,5 por ciento) no tienen un plan de entrenamiento regular, la mitad (50,7 por ciento) no calienta antes de correr ni estira después y ocho de cada diez (82,2 por ciento) no siguen un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva de manera habitual.

Por otra parte, el estudio revela que los corredores baleares invierten una media de 42,6 euros al mes-511,2 euros anuales- en artículos y complementos deportivos. Además, son los españoles que más recurren a los suplementos nutricionales como bebidas isotónicas, geles, barritas o bebidas post esfuerzo (49,6 por ciento).