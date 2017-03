Company y Bauzá llaman a la unidad del PP balear

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha hecho este sábado un llamamiento a la unidad de la formación política a los dos candidatos que aspiran a presidir el PP balear a partir de mañana, el expresidente y actual senador José Ramón Bauzá y el exconseller y diputado autonómico, Biel Company.

«Biel, José Ramon, me ha alegrado mucho el abrazo que os habéis dado porque demuestra que vais a estar a la altura de las circunstancias, que aquí no va a haber ganadores ni vencedores y va a haber un gran partido unido», ha afirmado el coordinador del partido en la inauguración del XV congreso regional del PP de las Islas, en el que este domingo están llamados a votar más de 22.000 afiliados. Ha recalcado que el PP aglutina «distintas sensibilidades y matices y puntos de vista diferentes», pero forma «una familia» como partido moderado de centroderecha.

Fernando Martínez-Maíllo ha apelado a la «la responsabilidad en gestos, acciones y decisiones» para que el partido sea un medio al servicio de la sociedad y ha reivindicado la altura de miras: «Pensad no solo en vosotros mismos y en lo que representáis, sino en la sociedad a la que tenéis que representar a partir de 2019», ha pedido.

Ha reivindicado el congreso como oportunidad y «escaparate» para presentarse ante los ciudadanos de Baleares que se sienten «decepcionados de lo que les gobierna y de quien les gobierna y ven el PP como oportunidad de futuro».

José Ramón Bauzá

Bauzá ha dicho estar de acuerdo con el coordinador del PP nacional y ha pedido unidad tras la elección del futuro presidente de la formación: «Si no vamos juntos no tendrá sentido». «Si no vamos juntos, no gobernaremos y no estaremos a la altura de lo que nuestros afiliados y votantes nos demandan», ha dicho Bauzá sobre lo que ocurrirá tras la elección mañana, después de una campaña con un duro enfrentamiento entre los aspirantes.

Bauzá ha recordado que tras el anterior congreso del PP balear integró la candidatura del otro aspirante, Carlos Delgado. «Yo lo hice en su momento, convencido, porque me había comprometido y por responsabilidad. Y de esa misma manera, si esta candidatura tiene el respaldo mayoritario del PP balear, en el minuto uno me prestaré voluntario para que las personas de la otra candidatura se incorporen, no a esta candidatura, sino al proyecto conjunto del Partido Popular», ha afirmado.

Ha citado el lema «Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado», y ha añadido su opinión al respecto: «No queremos ir rápido a ningún sitio, queremos ir juntos a conseguir las principales instituciones y sus gobiernos por lealtad con los ciudadanos», ha afirmado.

Biel Company

Company ha dicho que aspira a la presidencia de la formación para «recuperar un partido fuerte, unido y ganador» y que «no genere confrontación ni rechazo», sino que sume «personas y sensibilidades» con el ánimo de «avanzar unidos, cohesionados y solidarios».

El exconseller ha manifestado que si es elegido presidente del PP de las Islas, su objetivo es «ser capaces de gobernar varias legislaturas y ha abogado por transmitir el mensaje del partido «con sencillez».

«Sumemos todos, os invito a sumar, no a restar. Construyamos un partido que sea invencible desde un ideario que compartamos la mayoría», ha dicho Company. «Hay que poner énfasis en lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa», ha agregado.

El exconseller ha criticado el Govern de izquierdas que encabeza la socialista Francina Armengol. «Es en los partidos de izquierdas donde están nuestros adversarios, en el Partido Popular no hay ningún adversario», ha subrayado.

Los afiliados decidirán este domingo entre uno de los dos y depositarán sus votos entre las 9 y las 17.00 horas.