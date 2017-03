La ATB presenta en Milán la estrategia 'Better in Winter'

El director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz, acompañado de la directora de la Oficina Española de Turismo en Milán, Maite de la Torre, ha presentado en Milán la nueva estrategia de promoción turística 'Better in Winter', centrada «en potenciar la temporada de invierno de Baleares en los mercados emisores».



El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer en el mercado italiano que Baleares está abierta al viajero durante los 365 días del año y que pueden disfrutarse también durante los meses de invierno.



Para ello, el director de la ATB ha explicado a los asistentes el por qué Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera merecen ser visitadas entre los meses de octubre a mayo y ha puesto en valor parte de los productos que el turista puede encontrar durante esta época como el patrimonio y la cultura, su gastronomía, la naturaleza o los deportes, entre otros.



Muñoz ha destacado que «se ha iniciado un cambio de rumbo en la estrategia de promoción turística». «Un cambio que tiene por objetivo conseguir un destino turístico más sostenible y abierto al visitante durante todo el año», ha dicho.



El director presentó, además, la nueva edición en italiano de la revista 'Better in Winter', una compilación de los eventos más destacados de la agenda de las cuatro islas desde octubre hasta mayo.



El mercado italiano representa el 4,5% del total de turistas que recibe Baleares. Es el cuarto mercado turístico en importancia y el tercer mercado extranjero para las islas.



En 2016, Baleares recibieron cerca de 690.000 turistas italianos, un 6% más que el año anterior. Más del 57% de estos italianos se concentraron en Ibiza/Formentera, el 27,5% eligió Mallorca mientras que Menorca acogió el 15,1% de los visitantes italianos.



La presentación llevada a cabo ayer en Milán forma parte de las acciones de la ATB para mejorar la comunicación en los mercados emisores durante 2017, por lo que cuenta con empresas especializadas en Comunicación y Relaciones Públicas en cinco mercados.



La semana pasada, la estrategia 'Better in Winter' se presentó también en Barcelona con el fin de darla a conocer en el mercado español y se hizo lo mismo a principios del mes de marzo en Alemania con motivo de la feria ITB.