Expertia, todo sobre la franquicia

“¿Cómo es posible que comunidades como Castilla y León, Extremadura o Murcia tengan más franquicias autóctonas que Balears?”, se preguntó el asesor y economista Juan Antonio Tormo. Para cambiar esta realidad ha creado junto a la abogada Sara Gómez el despacho Expertia, de asesoramiento especializado en la franquicia. Se dirige tanto a franquiciadores -personas que tienen un modelo de negocio de éxito y que quieren expandirlo mediante esta figura- como a franquiciados -empresarios que quieren empezar un negocio y deciden apostar por una marca que ya está en el mercado-.

Expertia nació en noviembre de 2016 y en este casi medio año de vida ya han puesto en marcha cuatro proyectos que se convertirán en franquicia próximamente. El restaurante de hamburguesas Diner es mallorquín, tiene dos locales propios y en breve abrirán su primera franquicia. RockBeach es una empresa de moda con una tienda y pretende expandirse con este modelo de negocio. IceWave tiene una tienda en Palma y dos franquiciadas, en Barcelona y Eslovaquia. Y Autoescuela Express tiene once unidades de negocio propias y empezará a ofrecer su modelo de negocio en forma de franquicia.

La empresa ofrece un servicio integral de consultoría especializada en franquicias con áreas jurídica, empresarial, marketing, laboral y fiscal.

Tormo se pone como objetivo crear seis nuevas franquicias cada año. “Balears solo tiene una veintena de enseñas propias, mientras que la Comunitat Valenciana tiene 141. Nosotros podemos llegar fácilmente a las 50, porque el mercado quiere proyectos nuevos y aquí hay más de una docena de empresas con mucho potencial”, asegura. Entre otras, destaca que marcas como Can Joan de s’Aigo, Isabel Guarch o Pescaturismo serían muy buenas franquicias. “Quely, con su know-how y por ser una marca tan conocida, también podría tener locales propios”, indica.

Eso sí, indican que “no se puede franquiciar todo” y que las propuestas tienen que ser consistentes y tener potencial de negocio. “Los empresarios invierten para ganar dinero y crear empleo, y si no lo vemos viable decimos que no. En este medio año de vida hemos dicho que no a dos proyectos”, indica Tormo. Sin embargo, asegura que en Mallorca hay muchos buenos negocios que están perdiendo oportunidades por no crecer. “Actúan como Gollum, mi tesoro, y dicen que se quieren quedar como están, pero hoy en día no crecer significa retroceder, y si no lo haces tú, vendrá otro y lo hará”, añade.

COMERCIO TRADICIONAL. Respecto al “choque” entre comercio tradicional y franquicia, Gómez y Tormo aseguran que la franquicia “se está demonizando cuando no debería ser así”. Se muestran convencidos de que la franquicia no es el enemigo de los negocios de siempre y consideran que con cada cierre se pierde parte de la idiosincrasia de las ciudades. “Los negocios tradicionales no tienen por qué cerrar, pero quejarse no es excusa para no mejorar. Tienen que buscar soluciones. Pueden conservar su esencia, y deben hacerlo, pero necesitan ser más competitivos”, indica Sara Gómez. “La franquicia ha sido el chivo expiatorio de la crisis porque solo ha cerrado un 5% de locales, pero lo cierto es que las franquicias ofrecen un mejor servicio y mejores precios”, añade Juan Antonio Tormo.

NUEVA ASOCIACIÓN. A principios de abril se creó la Asociacón Balear de Empresarios de la Franquicia (ABEF), cuya junta directiva está presidida por Juan Antonio Tormo (Expertia), Patricia Abril (McDonalds) es la vicepresidenta, Sara Gómez (Expertia) es secretaria y tesorera, y Beñat Knorr (MediaMarkt) es vocal. Aseguran que tiene potencial para representar a 500 empresarios, tanto franquiciadores como franquiciados, que actualmente no tienen voz en las patronales de los respectivos sectores de las franquicias, sobre todo restauración y comercio y, por tanto, no pueden participar en los convenios colectivos que les afectan.

Explican también que una vez que se han presentado ante los medios, irán a presentarse a franquiciados y franquiciadores para empezar la captación de socios.