Amaia Montero fue noticia de un tiempo a esta parte más por los exabruptos que por su trabajo, avalado por una trayectoria consolidada y contrastada por décadas de éxito y el cariño de sus fans. De ella se dijo que subió a cantar bajo los efectos de determinadas sustancias, y muy comentado fue su lapsus cuando se le olvidó la letra de su nueva canción en un programa de televisión autonómica.

Estos hechos parecen haber hecho mella en la artista donostiarra, que no obstante salió al paso de todos los comentarios y dio la cara. Pero últimamente parece cansada, y dos publicaciones en las redes sociales han disparado todos los rumores. Muchos se hacen la misma pregunta: ¿qué le pasa a Amaia Montero?

