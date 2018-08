El feo desaire de Britney Spears que convirtió a una fan mallorquina en 'hater'

Marta Gutiérrez, una chica que vive en Palma, ha generado un buen número de reacciones estos pasados días en las redes sociales al llevarse una mala experiencia del concierto de Britney Spears al que tenía previsto asistir con toda la ilusión de una fiel admiradora en Londres.

Esta treintañera viajó a la capital británica con unos amigos y entre el billete, la estancia del hotel y una entrada premium, que -en teoría- permite saludar de cerca al artista y sacarse unas fotos y estar unos minutos relativamente a solas con él, se gastó una importante cantidad económica.

Pero, lejos de la experiencia sorprendente y emocionante que había soñado, la velada se convirtió en un infierno del que salió con el vestido roto tras la intervención de los miembros de seguridad y el staff cuando, según su versión, ella solo quiso posar junto a la cantante para inmortalizar el momento con una foto.

Tan decepcionada y enfadada acabó que declinó ver a la cantante norteamericana en directo, y en lugar de eso, salió a desfogarse grabando un vídeo.

El motivo de su enojo no es otro que un feo desaire de la intérprete. «Le dije, Britney por favor. He pagado mucho para estar aquí y no es solo por el dinero. Vosotros sabéis lo que significa para nosotros, los fans. Y ella se rió y dijo 'oh, ¡has pagado mucho! Jiji ¡lo siento!'. Se estaba literalmente riendo de mí».

«Sé que muchos fans no me creerán, pero de verdad, Britney no merece que gastemos en ella ni un solo céntimo, dólar o euro y, seriamente Britney, yo pensaba que eras una profesional. Cosas como esta van a arruinar tu reputación», avisa en un vídeo que compartió en Youtube hace unos pocos días, y que ha sido visto por miles de usuarios.

Tras estas contundentes frases, la respuesta que se ha suscitado ha sido múltiple y variada.

Muchas voces la apoyan, aunque para otros es una exagerada, o directamente una mentirosa que ni siquiera estuvo allí.

A colación de estos últimos la joven grabó un nuevo vídeo: «A ver, fans de Britney, que me tenéis hasta el toto», empieza diciendo.