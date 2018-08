Una británica pasa 10 horas en el mar tras caerse de un crucero

Una turista británica fue rescatada este fin de semana del mar tras pasar cerca de diez horas en el Adriático después de caerse de un crucero, informan los medios locales.

La mujer, Kay Longstaff, se precipitó de la embarcación el sábado a medianoche, cuando el barco se encontraba navegando a unos 100 kilómetros de las costas de Croacia.

El crucero, registrado en las Bahamas, se dirigía desde el puerto croata de Vergarola a Venecia, en Italia.

El personal de a bordo informó de lo ocurrido a los guardacostas, que iniciaron la búsqueda y hallaron a la turista, de 46 años, a las 9.40 hora local (7.40 GMT) del domingo, a unos 1,3 kilómetros del lugar donde se produjo el incidente.

Según la guardia costera, la víctima fue trasladada al hospital de la ciudad de Pula (Croacia) y se encuentra fuera de peligro.

