La surrealista entrevista de Cristina Pardo al abogado de Diego Torres

Quedan pocas horas para Iñaki Urdangarin y Diego Torres entren en la cárcel.

La expectación es máxima porque es la primera vez que un miembro tan cercano de la familia del Rey ingresa en prisión. Con los periodistas desplazados a las cárceles que más posibilidades tienen de acoger al cuñado de Felipe VI, el abogado de Diego Torres ha entrado en directo en el programa que conduce la periodista Cristina Pardo.

Pero poco ha podido hacer la presentadora ante el hermetismo de Manuel González Peeters. El letrado ha contestado que su cliente está «expectante» ante su inminente pérdida de libertad y no ha querido aclarar si Diego Torres ya está en la cárcel.

Peeters ha escuchado todas las preguntas que le formulaba Pardo pero apenas ha contestado a ninguna. Ha evitado opinar sobre la sentencia, sobre el juicio o sobre la polémica pública entre José Castro y Pedro Horrach. «Es algo que les afecta a ellos, ni entro ni salgo», ha respondido.

Sobre si la sentencia ha favorecido a Ana María Tejeiro, Peeters ha declarado que la infanta Cristina y Ana María Tejeiro no son comparables puesto que «no estaban acusadas de lo mismo»

Al contrario que el abogado de Iñaki Urdangarin, que declaró no contemplar la petición del indulto al Gobierno ni presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, González Peeters ha dicho que solicitar el indulto «entra dentro del marco de posibilidades».

Cristina Pardo no ha perdido ni la sonrisa ni la paciencia ante las no respuestas del abogado de Diego Torres, que ha terminado diciendo que está «encorsetado» y que no debe dar su opinión en un asunto tan espinoso y que afecta de lleno a la línea de floración del Palacio de la Zarzuela.

«Me está costando más entenderle a usted que a Rajoy», le ha espetado Pardo, lo que ha hecho reír al público presente en el plató y al abogado, que copó parte del protagonismo durante los seis meses del juicio del caso Nóos.