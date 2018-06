Frank Cuesta genera indignación al decir que es necesario matar animales

El presentador de televisión especialista en animales, Frank Cuesta, ha generado un buen número de comentarios recientemente en las redes sociales y ha desalentado y contrariado a muchos de sus seguidores por presentar una cruda realidad en relación al medio ambiente y los animales: «hoy, en 2018, es necesario MATAR animales para poder controlar poblaciones».

En un escrito en su página oficial de Facebook Cuesta explica que esta cruda realidad, aunque no es bonita ni sencilla de asumir, es necesaria por un motivo muy sencillo. Y es que «los espacios son mucho menores y si no hay control de las especies, el ecosistema se degradaría aún más rápido».

«Hoy en 2018, desde las tuberías, hasta las sillas, pasando por un mensaje de Twitter,… TODO, afecta de alguna manera u otra al medio ambiente. El problema es que para muchos, esa foto no se ve y si no se ve el criterio es muy diferente», defiende Frank, quien a menudo tiene que lidiar sobre el terreno con realidades poco edificantes.

«Yo salvo 10 búhos y tengo que matar 2 zorros del desierto porque no se pueden enviar de vuelta y por ley hay que eliminarlos. Alguien salva 5 perros y si no se adoptan, por ley hay que eliminarlos. Trabajamos en conservación de elefantes, pero como no hay espacio suficiente, hay que eliminar a varios, hasta que los números no alteran la biodiversidad del lugar. Estás en contra de que se maten toros en un espectáculo donde la gente aplaude, pero te das cuenta de que las dehesas donde viven mantienen un numero altísimo de animales que de no vivir ahí desaparecerían».

Frank afirma que «vivimos en un mundo cruel, donde la perfección ecológica ya no puede existir», a buen seguro por medio de la acción humana, que obliga a «tomar medidas, pero siempre mirando las consecuencias que conllevan. No por ganar una batalla perdamos cinco».

«¿Quién tiene razón, quién quiere gritar más alto? No lo sé, pero desde luego que si después de leer estas líneas, aun muchos pensáis, ‘que decepción’, ‘que vendido’,… Realmente os importa más ganar esa batalla que hará perder cinco a continuación».