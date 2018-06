George Clooney llora con el discurso de su esposa Amal

Amal Clooney rindió un emotivo tributo sin precedentes a su esposo, el aclamado actor de Hollywood George Clooney, diciendo que es un caballero, un increíble marido y padre y el amor de su vida.

La abogada especializada en Derechos Humanos se dirigió a un público lleno de estrellas la noche del jueves en una ceremonia en honor a su marido, protagonista de la famosa saga Ocean's Eleven entre otros muchos éxitos.

Pero Amal dijo que le era más fácil «dirigirse a un tribunal en nombre de los detenidos que hablar en público, como lo estoy haciendo por primera vez esta noche, sobre mi esposo». «Conocí a George cuando tenía 35 años y empezaba a resignarme bastante a ser una solterona. Entonces nos encontramos», dijo Amal Clooney a una audiencia repleta de amigos como las estrellas Cate Blanchett, Jennifer Aniston, Cindy Crawford y Diane Keaton. «Cinco años después, él es la persona que tiene mi completa admiración y también la persona cuya sonrisa me hace derretir», agregó.

Pese a ser una de las parejas más celebradas de Hollywood tras su matrimonio en 2014 y el nacimiento de sus mellizas hace un año, Amal y George Clooney rara vez difunden su vida privada.

El productor, director, actor y doble ganador de un Oscar de 57 años se hizo un nombre en la serie de televisión ER en los 90 antes de protagonizar decenas de películas como Up in the Air, Syrian y Three Kings.

Clooney fue el centro de atención ante el reconocimiento honorífico del Instituto Cinematográfico Estadounidense. Amigos desde el expresidente Barack Obama hasta Julia Roberts y el anfitrión Jimmy Kimmel hablaron de su ingenio, encanto, generosidad y compromiso con causas como la de los refugiados en Darfur y las víctimas del terremoto en Haití en 2010.