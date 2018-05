Dua Lipa desmiente haber pasado una noche con Marco Asensio

La cantante británica Dua Lipa ha acallado contundentemente las voces que apuntaban que había pasado la noche de la final de Champions con el futbolista mallorquín del Real Madrid Marco Asensio.

Según ha apuntado Lipa en su perfil de Twitter ni siquiera conoce a Asensio. De hecho lo ha hecho respondiendo a una publicación de 'El Periódico' que apuntaba a un supuesto romance entre ambos.

La información salió publicada en origen por CNN Turquía y a raíz de ella, muchos medios españoles, tanto deportivos como generalistas, se hicieron eco de la misma.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe