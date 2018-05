¿Cómo saber si eres altamente sensible?

Un bebé ya puede dar signos de ser PAS (persona altamente sensible). A veces basta con que se queje al rozarle la etiqueta de un prenda o al estar expuesto a mucho ruido o mucha luz. Los niños con edades entre los 4 y los 10 años pueden mostrar falta de atención, rechazo a las fiestas de cumpleaños, tener pocos amigos, buscar sus ratos de soledad y una fuerte empatía. También pueden ser soñadores, idealistas e imaginativos.

Ser PAS es un rasgo de la personalidad que comparten el 20 por ciento de la población. No es un transtorno, no es una enfermedad. En Palma trabaja de forma oficial desde 2014 la Asociación de Personas Altamente Sensibles, convertida en sede a nivel nacional, que integra grupos formados en la Península.

En total, más de un centenar de personas se reconocen altamente sensibles, aunque la cifra es mucho mayor.

Pero, ¿cómo conocer a una PAS? No son llorones ni deprimidos, son personas con una sensibilidad extrema que les permite percibir el mundo con más intensidad, incluyendo los aspectos positivos y los negativos. En esencia, un PAS tiene que cumplir cuatro pilares. El primero, procesar la información que les llega, que es mucha, de una forma profunda. Podría decirse que los PAS tienen un sexto sentido, unas gafas invisibles a través de las cuales ven y sienten más que los demás.

Ruidos y olores

«El segundo, sufrir un exceso de información sensorial –que puede producir una saturación física o emocional. Les afecta en mayor medida que a los demás las luces brillantes, los ruidos y los olores fuertes. La empatía y la fuerte emocionalidad también son dos de sus rasgos. Las emociones están a flor de piel», afirma Karina Zegers, cofundadora de la asociación en Palma, coach, escritora, especializada en el rasgo de la Alta Sensibilidad desde 2007, y presidenta de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad en España (APASE).

«Si no cumples alguno de estos requisitos no eres PAS, eres otra cosa. Cuando una persona descubre que es PAS se pregunta: ¿qué puedo hacer? Lo primero, conocer este rasgo; después, descubrir en qué puntos sufres y en cuáles sales fortalecido y trabajar los primeros. No es casualidad que haya PAS, estamos hambrientos de humanidad, hace falta más sensibilidad en el mundo», añade.

Fue Elaine N. Aron quien a principios de los 90, profundizando en la personalidad introvertida, detalló los rasgos de las personas altamente sensibles: son reflexivas, empáticas y, a la vez, reactivas emocionalmente. «Es muy importante tratar este tema a nivel escolar, cuando un niño ya es PAS. Es muy grave que por falta de conocimiento del rasgo se tomen medidas inadecuadas en un centro escolar. Uno de nuestros deseos es poder dar conferencias en los colegios para hacer la vida más fácil a estos niños». La asociación prepara el I Congreso Internacional de PAS, que se celebrará en Valencia, y el Festi PAS, en Madrid, que reunirá a personas que comparten este rasgo.