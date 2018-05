Froilán, Pablo Casado, Ana Obregón y la tímida línea que separa la realidad de la ficción

Una noticia falsa inundó las redes sociales de ‘memes’ y comentarios de los usuarios a raíz de que alguien identificó a una chica que supuestamente ganó las Olimpiadas de Física y Química 2018 con una fotografía de la actriz porno Mia Khalifa.

«Como no es futbolista y no se dedica a los realities no verás la noticia en ningún medio de comunicación», decía. Sin embargo sí apareció en numerosos medios, por la rocambolesca y llamativa carambola, de la que por el momento carecemos de explicación.

Ahora otro usuario de referencia de Twitter, ‘@norcoreano’, que habitualmente pasa por el filtro del humor numerosos aspectos de la actualidad encarnando a un alter ego del líder supremo Kim Jong un, ha adaptado la historia de la chica inmerecidamente poco reconocida con la de otros personajes populares.

Es el caso, por ejemplo, de Froilán. Así, el ‘influencer’ publica una imagen del nieto del Rey emérito culminando sus estudios en los Estados Unidos, y estableciendo un paralelismo bastante gracioso.

Se llama Felipe, es español y a sus 16 años de edad ya estaba estudiando en uno de los institutos más prestigiosos de Estados Unidos, sacándose tres cursos en un sólo año. Pero como no es futbolista ni sale en Supervivientes, no hablarán de él en la tele. pic.twitter.com/htwjTtvONU — Kim Jong-un (@norcoreano) 28 de mayo de 2018

Hace lo mismo después con Ana Obregón, aunque la información que destaca de ella no es real, sino la historia del personaje que la actriz encarnaba en la serie de La 1 ‘Ana y los siete’.

Tampoco hablan de ella. Se llama Ana, es licenciada en biología y pagó sus estudios trabajando por el día como niñera y por la noche como stripper. pic.twitter.com/9HOWznrJ75 — Kim Jong-un (@norcoreano) 28 de mayo de 2018

Anteriormente lo hizo con Pablo Casado, «el primer europeo en sacarse dos cursos de Derecho en un cuatrimestre».

Este chico se llama Pablo, es español y es el primer europeo en sacarse dos cursos de Derecho en un cuatrimestre. Pero como no es futbolista ni participa en un reality, no lo verás en los medios de comunicación. pic.twitter.com/RbeoojJrqD — Kim Jong-un (@norcoreano) 28 de mayo de 2018

Estas publicaciones han resultado muy populares en Twitter y, además de mostrar una fina ironía y un humor más que notables sacan a relucir la tímida línea que separa la realidad de la ficción en las redes sociales.