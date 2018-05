WhatsApp te avisará si un mensaje tuyo haya sido reenviado a otra persona

Whatsapp sigue introduciendo actualizaciones a su plataforma. La última conocida tiene como objetivo avisarte si tus mensajes han sido reenviados por el receptor a otros usuarios.

Hace unos días advertían de algunas modificaciones que afectan a los grupos, como evitar que un usuario sea invitado a participar constantemente en grupos a los que ha descartado ya pertenecer.

Ahora la compañía se plantea introducir un nuevo cambio que quizá no resulte del agrado de muchos. Según WABetaInfo, con esta actualización, aparecerá la palabra 'Reenviado' sobre aquellos mensajes que han salido de nuestro móvil y la otra persona le haya rebotado a otro usuario.

WhatsApp for Android, iOS and Windows Phone: when you forward a message, a “Forwarded” label will appear in the message.



I already presented this feature some months ago, but WA has recently changed the UI (I like how it looks on Windows Phone more!)



[*AVAILABLE IN FUTURE*] pic.twitter.com/jsk3YTZov3