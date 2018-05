Los magos que salvaron la vida de la pequeña Marina

Alberto Lizaralde es el padre de Marina, una niña que nació hace cuatro meses. Hasta ahí todo normal.

Lo excepcional de esta historia lo ha vivido Twitter desde el pasado 11 de mayo, cuando Alberto quiso compartir su historia en la red a través de un hilo que empezaba así: «Hace cuatro meses mi hija Marina nació con una cardiopatía congénita y la operaron del corazón con un mes. Os cuento la historia para que nos sintamos orgullosos de los profesionales que tenemos en la Sanidad Española. Y he dicho “orgullosos de los profesionales que tenemos en la Sanidad Española” y no “orgullosos de la Sanidad Española”. Os contaré después por qué.»

Inmediatamente Twitter se volcó con la historia de esta familia que, afortunadamente, ha terminado bien. Aquí podéis leer la apasionante historia que ya se ha convertido en viral.

De habernos ido a casa a las pocas horas seguramente el corazón no hubiera podido repartir la sangre oxigenada por el cuerpo. No quiero ni pensar en cómo nos hubiéramos dado cuenta de ello.

No te dejan ir con ella en la ambulancia porque no cabe nadie más. Cuando me miraban me sonreían y solo decían una cosa: "No te preocupes, yo voy a cuidar de ella, va a estar bien." Se te hace un puto nudo en la garganta...