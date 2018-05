Así ha sido la actuación de Amaia y Alfred

Amaia y Alfred han actuado en segunda posición en la final de Eurovisión, que se está celebrando en Lisboa desde las 21 horas.

La pareja se ha mostrado tranquila y cómplice durante su intervención y ha recibido una fuerte ovación del público. El primer país en salir al escenario ha sido Ucrania. En total, son 26 las canciones que optan por alzarse con el triunfo, que se conocerá a medianoche.

Al final no ha habido beso, pero la pareja se han fundido en un intenso abrazo al final de 'Tu canción', compuesta por Raúl Gómez.

Amaia, con vestido largo de color negro y con bordados brillantes, y Alfred, con traje granate, han hecho una puesta en escena intimista que ha dejado como únicas protagonistas a sus voces y miradas cómplices, una opción que, a juzgar por la reacción, ha triunfado.

Aquí puedes ver la actuación de 'Tu canción', de Amaia y Alfred

