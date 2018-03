Concha Velasco desmiente su despedida de los escenarios: "No me voy a retirar en la vida"

La actriz Concha Velasco ha desmentido este miércoles que pretenda despedirse de los escenarios con la obra 'El funeral', dirigida por su hijo Manuel M. Velasco y que estrena este viernes en Valladolid. «No me voy a retirar en la vida», ha afirmado a Europa Press durante un descanso de los ensayos de la función. Velasco tendrá la oportunidad de representar esta obra el próximo viernes 23 en el Teatre Principal de Maó.

También este miércoles, la veterana intérprete había insinuado, durante la presentación de la obra, que esta comedia sería su último trabajo como actriz. «El funeral' es una obra con la que yo pienso que me voy a despedir», había asegurado Velasco.

Palabras que ha enmendado horas después. «O no he sabido decirlo bien o no lo han sabido interpretar», ha explicado aludiendo a su personaje fantasmal en la obra, donde comparte escenario con el actor Antonio Resines.

Según Velasco, de 78 años y más de seis décadas de trayectoria, durante la presentación de 'El funeral' quiso expresar que le gustaría poder representar la obra más allá de los dos años previstos de inicio. «Esta función es maravillosa, y tenemos dos años de gira, pero me gustaría que tuviera tanto éxito como para terminar con ella mi trabajo», ha aclarado.

«Me ha llamado hasta mi familia para preguntarme si me había pasado algo», ha revelado la intérprete vallisoletana tras la repercusión que había tenido su supuesta retirada. «Tengo 78 años, y he firmado para representar esta función hasta los 80, entonces a lo mejor me lo planteo», ha sentenciado.