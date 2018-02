Samsung apuesta por la cámara en su nuevo Galaxy S9

Samsung ha lanzado este domingo en Barcelona, un día antes del inicio oficial del Mobile World Congress (MWC), su nuevo buque insignia, el Galaxy S9, con un diseño continuista respecto a su predecesor y en el que apuesta por la cámara para plantar cara al iPhone X.

Tras un 2017 en el que no hubo presentación de móvil, el mayor fabricante de móviles del mundo ha vuelto a hacer de Barcelona su gran lanzamiento mundial y a acaparar el protagonismo con el último terminal de la familia Galaxy que, como viene siendo habitual, se lanza también en versión plus.

We’ve reimagined the camera. Now just imagine how you’re going to experience the world. Introducing the new #GalaxyS9. pic.twitter.com/DqYiI7ELuC