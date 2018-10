El actor Tom Cruise ya no ve a su hija Suri Cruise. Y es que la pequeña, de doce años, cada vez tiene más relación con su madre Katie Holmes.

Según afirma el diario ABC «el principal motivo para que Tom Crusie y Katie Holmes se separasen fue que Holmes no quería que su hija se involucrara más en la religión que practica su padre, la cienciología».

La última fotografía de Suri con su padre fue en julio de 2012, desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos en público. Esta semana la publicación estadounidense Us Weekly ha asegurado que el actor «lleva años sin ver a su hija».

Según informa el medio, Cruise tiene derecho a ver a su hija 10 días al mes, pero no lo hace porque, explica, «él ha decidido no verla porque no pertenece a la Cienciología».