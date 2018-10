Ana Obregón habla por primera vez de la enfermedad de su hijo Álex

Tras la vuelta de su hijo a España, Ana Obregón ha decidido hablar públicamente de la enfermedad de Álex. Lo ha hecho en la revista ¡Hola!, que dedica la portada a la entrevista concedida por la actriz y presentadora.

Obregón asegura que la confirmación del tumor fue un mazazo, pero «al ver su impresionante entereza, me dije: ‘Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo'».

A lo largo de la entrevista, comparte con los lectores que cuando el médico les confirmó la noticia de la enfermedad de Álex «es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida».

Horas después de que la revista saliera a los quioscos, la actriz y presentadora ha explicado en las redes sociales los motivos que le han llevado a explicar los duros meses vividos:

Con mis palabras he pretendido servir de ejemplo o al menos de ánimo a las madres o familias que tienen hijos con cancer, y colaborar con la Fundación Caíco que ayuda a familias que carecen de medios. Tu fortaleza @Alex_Lequio me hace fuerte . Ganaremos???? pic.twitter.com/f85GT3jxYg — ana obregon (@anitaobregon) 3 de octubre de 2018

Coincidiendo con la entrevista, el joven ha compartido un comentario en redes sociales con el que anima «a todos los luchadores/as».

Álex Lequio volvió a España el pasado 27 de septiembre tras seis meses recibiendo un tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos.