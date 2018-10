Beckham, con más pelo que nunca

La prensa británica daba la alarma. ¿Qué hacía David Beckham con un gorro de lana en pleno verano? Nada tenía que ver con la temperatura o una locura estilística, la respuesta estaba en su cabeza, que ahora exhibe con más pelo que nunca.

Al parecer, el exfutbolista no ha visto otra alternativa a su alopecia que el injerto capilar. Aunque él no lo ha reconocido -no olvidemos que desde su retirada vive de una imagen-, existen imágenes anteriores y posteriores que revelan que la cabeza del marido de Victoria luce más poblada y esas entradas junto a la sien ya son cosas del pasado.

En una imagen reciente, compartida en Instagram, se aprecia que el exfutbolista tiene ahora más pelo.

Ver esta publicación en Instagram Home Again @manchesterunited ????⚫️⚪️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 2 Oct, 2018 a las 10:23 PDT

Con esta otra fotografía, se puede ver la diferencia.