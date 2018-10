Los concursantes de OT 2018, contra la xenofobia: «Sin migración, España estaría en la mierda»

Operación Triunfo es más que cantar, también hay momentos para descansar y charlar entre lo compañeros. Fue en uno de esos momentos, este domingo, cuando los concursantes de OT 2018 decidieron tratar espontáneamente el tema de la inmigración en España.

Miki y Dave, durante una charla entre compañeros en la sala de descanso, se posicionaron a favor de los migrantes y en contra de la xenofobia y de los prejuicios que había sobre ellos. El primero en mostrar su opinión fue Miki, que dijo: «Sin la migración, España estaría en la mierda. Solo envejecemos. Si no fuera por la gente joven que viene aquí a trabajar».

La reflexión del joven no quedó ahí, sino que planteó lo siguiente: «Nos da palo trabajar, estamos mejor en casa. Y luego: ‘Vienen aquí a quitarme el trabajo’».

Miki y Dave hablando de la inmigración y el trabajo en españa son super woke es que que orgullo #OTDirecto30SEP pic.twitter.com/nUl5GX4l0D — paulita ???? (@paulala_ot2018) 30 de septiembre de 2018

Tras mostrar sus ideas, su compañero Dave quiso continuar en su discurso sobre la búsqueda de trabajo. «¿Tú vas a buscarlo? ¿Tu te has preparado para ese trabajo? Porque tristemente, y lo que voy a decir es muy fuerte, si voy yo y va un chino, me van a coger a mí porque soy español», decía el concursante.

Y añadía: «Fíjate a dónde llegamos. Qué asquerosa es la sociedad. que si va un chino y voy yo, me van a coger a mí aunque yo no tenga ni idea. Y entonces, que a mí me digan que vienen a quitarme el trabajo… No».