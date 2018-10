La reivindicativa carta de Emma Watson en defensa de una mujer que murió tras negársele el aborto

Emma Watson, conocida por ser Hermione en la saga Harry Potter, ha publicado una reivindicativa carta para luchar por los derechos de la mujer. La intérprete ha escrito una misiva dedicada a Savita Halappanavar, que embarazada de 17 semanas falleció en Irlanda en 2012 tras negársele el aborto a pesar de que el feto no era viable.

Savita Halappanavar murió en 2012 de un aborto séptico después de que se le negase el aborto en un hospital irlandés, un hecho que generó un gran movimiento de protesta que ayudó a legalizar el aborto en el país católico.

En una emotiva carta abierta, Watson asegura que esta mujer ayudó a la «victoria feminista histórica que envalentona la lucha por la justicia reproductiva en todas partes».

«Todavía hay trabajo por hacer. Se necesita atención de aborto gratuita, segura, legal y local en todo el mundo»,dice Watson en la carta, publicada en la revista de moda Porter.

El aborto está muy restringido en 125 países, afectando al 42 por ciento de las mujeres a nivel mundial, la mayoría de ellas en países en desarrollo, según una investigación publicada este año por el grupo de expertos Instituto Guttmacher.

It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btO pic.twitter.com/yLDXgcHKyh