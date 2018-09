El vídeo del Salón Erótico de Barcelona que pretende hacerte pensar

El Salón Erótico de Barcelona vuelve a promocionarse a través de un vídeo que pretende remover conciencias, en este caso, utilizando como leit motiv la importancia de la educación sexual para prevenir conductas machistas, mucho más extendidas e instaladas a todos los niveles de la sociedad de lo que creemos o de lo que sería deseable.

«El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo, y tu hija». «Mientras siga así seguiremos fabricando violadores en manada, seguiremos acumulando minutos de silencio, y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual», afirma Sílvia Rubí, la actriz que ejerce de voz narradora de todo el documento.

«En una sociedad sin educación sexual era obligatorio que el porno cambiara, sentencia al final», bajo un rótulo que reza «Ahora mandamos nosotras».

Esta novedosa propuesta narrativa, dirigida por Carles Valdés, incita a preguntarse cómo se introdujo cada cual en el mundo del sexo. «Mira un poco a tu pasado. ¿Cuánto de lo que sabes sobre sexo lo has sacado del porno? Tal vez no fuese tanto si tuviéramos una educación sexual efectiva. Si nos enseñaran que el porno es ficción y que el sexo en la vida real puede ser muy diferente». Quizás así algunas cosas de las que vemos no pasarían.