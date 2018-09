Javier Cárdenas se despide de su padre

El presentador radiofónico Javier Cárdenas no ha acudido este lunes a su cita con los oyentes, aunque su ausencia estaba más que justificada. Y es que Cárdenas acaba de perder a su padre. Él mismo, que no se prodiga demasiado en las redes sociales comentando cuestiones personales, ha recordado a la figura que siempre le ayudó y apoyó, también en los inicios cuando todo no era tan fácil.

«Cuando era pequeño admiraba a mi padre. Luego llega la adolescencia y hay un desapego y te alejas. Crees que un padre o una madre duran para siempre. Pero por fortuna te haces mayor y valoras la inmensa suerte de tener como padre a un hombre tan bueno. Y doy gracias a la vida de poder haber tenido una relación tan estrecha con él estos años. De habernos dado tanto amor».

La publicación del presentador ha recibido el calor y el cariño de muchos de sus seguidores.