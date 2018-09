Álex Lequio inicia una nueva etapa de su tratamiento contra el cáncer

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alejandro Lequio, ha iniciado una nueva etapa en su tratamiento contra el cáncer. Así lo ha explicado en una nueva publicación de su cuenta de Instagram.

«Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras #fuckcancer». Con este mensaje, el hijo de Ana Obregón da por zanjada su etapa en el Memorian Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, hospital en el que llevaba tratándose de un cáncer desde abril de este mismo año.

Por su parte, Ana Obregón comparte en su perfil la misma imagen que la publicación de Álex, en la que aparecen los dos, con esta frase: «Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre @alessandrolequiojr #fuckcancer».