Una mala semana para Ana Rosa Quintana

No es su año. Ana Rosa Quintana volvió este lunes a la antena de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' y tras el regreso a la rutina ha recibido dos duros varapalos, que se añaden a la detención de su marido, Juan Muñoz.

El primero es el más triste, pues Ana Rosa ha perdido a Natalia, su vecina y amiga del alma. La esposa de Raúl del Pozo, con quien compartía una estrecha relación, e incluso, según ha confesado la presentadora, se comían el turrón juntas en la misma mesa.

«No quiero despedir el programa sin mandar un abrazo, un beso efusivo a mi amigo y vecino Raúl del Pozo, que esta mañana perdía a su mujer, Natalia. Ella ha sido una persona importantísima en mi vida. Siempre cariñosa, inteligente y dulce. La vamos a echar mucho de menos estas navidades, donde nos juntábamos siempre las dos familias, y en nuestra vida. En mi casa siempre tendrás tu silla para cuando la necesites, Raúl», ha afirmado la periodista.

A este hecho se le une una desgracia relativa, mucho más material. Y es que Ana Rosa le han robado el coche nuevecito, justo delante de su casa después de sacarlo del concesionario, según afirmó en su programa.

«Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba», afirmó.