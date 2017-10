La actriz Leticia Dolera explica la agresión sexual que sufrió al término de su primer proyecto audiovisual

La actriz y directora Leticia Dolera ha confesado como a la edad de 18 años tuvo que superar un abuso sexual cuando un director le tocó un pecho, así como otras agresiones machistas más cotidianas a las que se ha enfrentado como tantas otras mujeres.

En un artículo publicado en 'El Diario.es', Dolera une su voz a las de otras mujeres del mundo de la interpretación que últimamente han denunciado episodios de acoso sexual por parte de jefes y compañeros, explicando lo que ocurrió cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad en su primer proyecto cinematográfico.

«Tengo 18 años, son las 23:00 de las noche y estoy en la fiesta de despedida de uno mis primeros trabajos en el mundo audiovisual. Me siento feliz y adulta. En la barra del bar charlo con el director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos [...] A partir de ahí, la conversación se silencia en mi memoria, los gestos se ralentizan y las sensaciones físicas vuelven a mi piel. Siento una mano en el pecho, en MI pecho, juraría que en mi teta derecha», relata la intérprete que apunta que no denunció la situación en ese momento, aunque si sucediera en ese momento sí lo haría.

«No es cómodo que una gran parte de la sociedad nos trate como un trozo de carne. Como tampoco lo es que cuando una mujer denuncia una agresión la tachen enseguida de exagerada o mentirosa», añade.

Asimismo, la actriz catalana denunció recientemente en una entrevista en la Cadena Ser que el machismo es «un zombie en la sociedad de hoy» y «es responsabilidad de todas y todos matarlo».

Las palabras de Leticia Dolera han generado un cierto revuelo en las redes sociales, donde numerosos usuarios le han mostrado su apoyo y han reconocido su «valentía», aunque otros tantos han sido críticos con la forma de denunciar la agresión o la tardanza de la misma.

