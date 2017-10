Mister Models Belleza Balear 2017

Se llama Juan Díaz, tiene 27 años y es dueño de la banda de Mister Moldels Belleza Balear 2017. Divertido, simpático, guapo y de mirada penetrante, podrían ser las armas con las que el mallorquín intentará «asaltar» el reinado nacional y proclamarse nuevo Mister Moldels Belleza España.

Dicha gala final está prevista que se celebre el próximo 2 de diciembre en el recinto de Hacienda la Pintada, en Dos Hermanas, Sevilla. Se trata de una majestuosa finca de hace más de trescientos años, sita en el antiguo campo sevillano donde los representantes de todas las comunidades se darán cita para elegir al que será el más guapo de España.

El ganador, posteriormente, será el responsable de representar a nuestro país en los eventos internacionales.

Otros proyectos

Juan Díaz llega a este evento muy ilusionado y, a pesar de su juventud, con una amplia y dilatada experiencia en el mundo de la moda en general. Además, se trata de una persona muy polifacética. Hace unos meses pudimos verlo en First Dates, de Cuatro, un programa que ha conquistado a la audiencia tanto en televisión como a través de Internet. Se trata de un espacio en que, como saben, dos personas que no se han visto nunca tratan de conocerse a fin de que surja el amor entre ellos, cosa que no siempre logran.

Por otra parte, Juan Díaz tiene previsto participar en la grabación de otro programa de televisión a nivel nacional, también de mucha audiencia, pero del que no podemos adelantarles nada debido a las ya conocidas cláusulas de confidencialidad.

Ni que decir tiene que Juan Díaz se ve obligado a mantener un buen aspecto físico, cosa que consigue a base de mucho gimnasio. Ayer, realiazó un sesión de crossfit y entrenamientos funcionales en el centro deportivo Big Gym, de Cala Major, bajo la supervisión de Borja Jaume.