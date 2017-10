El representante balear Patxi Sánchez, expulsado del Rey de la Belleza de España por un presunto hurto

«Me siento estafado. Tenía posibilidades y han hecho lo posible para que gane míster Castilla La Mancha», confesaba este viernes Patxi Sánchez, representante balear en el certamen de belleza Rey y Reina de la Belleza de España, que se celebró en Oropesa del Mar.

La organización le comunicó tres horas antes de comenzar el evento su expulsión. El motivo fue por el supuesto robo de una Play Station, algo que niega rotundamente Patxi. «No he hecho nada malo. Me han sacado sin pruebas y me gustaría que demostrasen las acusaciones. Voy a tomar medidas legales», confesaba a Ultima Hora.

La versión, según Patxi, comienza días antes de la gala final, en la habitación 104 de los bloques de apartamentos construidos junto a los hoteles de Oropesa del Mar, donde el mallorquín compartía habitación con el representante de Asturias. «El chico de Aragón me pidió si podíamos poner la Play en la televisión de nuestra habitación, ya que la que ellos tenían era antigua y no se podía jugar. Como siempre estabamos reunidos cinco o seis místeres en nuestra habitación no hubo problemas, ya que después de los ensayos podíamos jugar a la Play», comenta Patxi. «Un día regresé a la habitación y no vi la consola, así que fui a buscar al de Aragón para preguntarle si la había cogido». Tres horas antes de comenzar la gala expulsaron al mallorquín, que fue sustituido por el ganador del año pasado, Xavi Ivars, que estaba en Oropesa. El delegado de Balears, Juan del Río, comentó que «Patxi, en lo económico, no tiene necesidad de robar».

Los elegidos como Rey y Reina de la Belleza de España han sido Castilla La Mancha y Castilla León, respectivamente. La mallorquina quedó entre las seis finalistas. La Play Station apareció en la terraza de la habitación contigua a la 104.