Agatha Ruiz de la Prada, galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2017

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha sido galardonada este viernes con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2017, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros, según informa este departamento.

El jurado, por unanimidad, ha premiado a la diseñadora «en reconocimiento a sus más de 30 años de trayectoria, por su capacidad de vincular su trabajo en moda con otras manifestaciones de las artes, el diseño o la industria».

«La singularidad y el riesgo de sus propuestas, combinación de colores vivos incluida, ha conseguido el reconocimiento nacional e internacional. Su capacidad de trabajo, su ilusión para liderar equipos y su sensibilidad para conectar las propuestas de moda en productos cotidianos muy reconocibles, le hacen merecedora de este premio», añaden.

Este premio reconoce a un creador o a un colectivo susceptible de ser considerado como creador, por su obra hecha pública o realizada el año anterior. También, en casos debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria profesional.

Para la concesión del premio se tiene en cuenta la calidad de las obras o actividades reconocidas; su carácter innovador y su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española, según precisa el Ministerio de Cultura.

Trayectoria

Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid 1960) estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona. A los 20 años comenzó a trabajar como ayudante en el estudio madrileño del modisto Pepe Rubio. Presenta su primera colección en la semana de la moda de Madrid en 1985.

Ha sido invitada de honor y representante de la moda española en las principales pasarelas del mundo. Desde los primeros años comenzó a exhibir algunas piezas maestras en galerías y museos de diferentes ciudades de Europa, América y Asia.

Además, Ruiz de la Prada ha colaborado con numerosos artistas como Enrique Vega, Gloria García Lorca, Eduardo Chillida, Pep Guerrero, Luis Galliussi, Philippe Andrieux, Bárbara Juan, Ciuco Gutiérrez, Christopher Makos, Miguel Ángel Molina, Michel Bresson, Ramiro E., Orlan, Nicole Herzog o Karim Rashid.

En 2011 se constituyó la Fundación Ágatha Ruiz de la Prada donde se conserva una importante representación del devenir de la diseñadora a través de sus más de 30 años de historia en el mundo de la moda y la creatividad, con el fin de catalogar, conservar y difundir su legado documental.

Ha recibido multitud de premios entre los que destacan la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes 2009 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el Premio Internacional de Ecología Delta D'Oro 1997 (Italia); el Premio Laurel de Oro a la trayectoria en el mundo de la moda (1998); La Kore Oscar de la Moda Estilista internacional (2004) o el Premio especial T de Telva por su trayectoria en el mundo de la moda (2006).

También destacan el Premio New Yorkers de Spain US Chamber of Commerce (2007); V Premio Top Glamour a la mejor diseñadora española del año (2007); Prix de la Moda de Marie Claire a la mejor trayectoria profesional (2007); Premio Power Woman de MOVES Magazine (2008); Premio Antena de Oro 2009; Premio internacional de la moda en la Colombia Expo Moda 2010; Premio Lorenzo El Magnífico de la Bienal de Florencia (2011); Premio Contribución 2011 Latin Fashion; Premio Dedal de Oro a la mejor diseñadora 2013 o el Premio Tendencias a la moda y el diseño a la mejor diseñadora 2014.