Cuenta las infracciones de tráfico en quince segundos

Las carreteras de Rusia son un mundo a parte. Buena muestra de ello es que las compañías aseguradoras obligan a instalar a los conductores cámaras de vídeo en los salpicaderos para registrar todo lo que sucede al volante, que habitualmente es mucho.

La máxima expresión de esta afirmación aparece condensada en un vídeo de tan solo unos segundos, que ha sido compartido recientemente por un perfil en Twitter, y que ha desatado numerosos comentarios.

So much going on in 15 seconds. pic.twitter.com/BFu13vgm11