Nuria Roca y Juan del Val, «una pareja abierta»

Nuria Roca y su marido Juan del Val acudieron el pasado jueves al programa 'El Homiguero' para presentar la novela de este último Parece mentira.

Durante la entrevista que les realizó Pablo Motos, la pareja confesaron que son una «pareja abierta», algo que sorprendió bastante tanto al presentador como al público en general.

Por su parte, Nuria Roca explicaba: «Es algo que nos pasa a muchos pero que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar. Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y de saber dónde se quiere estar. Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡No!».

Además, la presentadora explicaba que no quiere «tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos».

Sin duda, esta confesión creó un gran revuelo en las redes sociales y la pareja se convirtió en trending topic.