La Academia de Hollywood califica la conducta de Weinstein de «repugnante»

La Academia de Hollywood calificó la conducta del productor Harvey Weinstein, envuelto en numerosos casos de acoso y abuso sexual, como «repugnante» y «abominable», según un comunicado reproducido hoy por medios especializados como The Hollywood Reporter.

«La Academia considera que la conducta descrita en las acusaciones contra Harvey Weinstein es repugnante, abominable y antiética para los altos estándares de la Academia y la comunidad creativa que representa», señaló la institución.

«La junta de gobernadores celebrará una reunión especial el sábado 14 de octubre para debatir las acusaciones contra Weinstein y las acciones que merezcan por parte de la Academia», concluyó.

Entre las acciones que se encuentran sobre la mesa, la Academia de Hollywood podría decidir la expulsión de Weinstein de su organización, de la que es miembro desde hace más de dos décadas.

El escándalo que rodea a Weinstein no deja de crecer según pasan los días al aumentar de manera vertiginosa la lista de actrices y modelos que han denunciado casos de acoso sexual por parte del que estaba considerado como uno de los productores más importantes de Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son sólo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una enorme polémica en Hollywood.

Estrellas como Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain han condenado duramente el comportamiento de Weinstein, a las que se han sumado Emma Watson o Cate Blanchett, y actores como Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney o Christian Slater.

A las condenas de actores de Hollywood se han adherido también la excandidata Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama.

Tanto los Clinton como los Obama recibieron el apoyo de Weinstein en el pasado a través del partido Demócrata, para el que el productor organizó varios eventos de recaudación de fondos.

Preguntado la semana pasada por el caso, el presidente Donald Trump dijo que no le «sorprendían nada» las denuncias de acoso sexual contra el influyente productor de cine.

«Conozco a Harvey Weinstein desde hace mucho tiempo, no me sorprende nada», comentó Trump el sábado a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca entrar a valorar las acusaciones.

La esposa de Weinstein, Georgina Chapman, decidió asimismo separarse de su marido tras conocer el escándalo, mientras que la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) suspendió «de forma inmediata» al productor como miembro de su institución.