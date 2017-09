Obligada a salir por la fuerza de un avión por una alergia mortal a los animales

Un vídeo grabado desde el interior de un avión que estaba a punto de emprender el vuelo muestra como una mujer fue obligada a abandonarlo al provocar momentos de tensión, después de solicitar a la tripulación que sacaran a dos mascotas que viajaban en cabina debido a que sufría una alergia mortal a los animales, según han recogido varios medios locales norteamericanos.

Ante el requerimiento de la pasajera, los tripulantes de la aeronave le pidieron que certificara su situación médica con algún tipo de documentación acreditativa, algo que no pudo hacer.

Por ello la instaron a salir del avión, y como en un principio mostró oposición la obligaron a salir por la fuerza. Argumentó que no viajaba por placer, si no para visitar a su padre enfermo, pero no surtió ningún efecto.

Las imágenes fueron compartidas por un amigo de la mujer, y han causado cierto malestar y revuelo, hasta el punto de que la compañía Southwest Airlines ha pedido disculpas y ha asegurado que contactarían con la afectada.