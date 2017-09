El misterio del velero 'tripulado' por maniquís

Todo tipo de especulaciones han circulado al conocerse la aparición en una playa de Florida de un velero varado cuyos únicos ocupantes eran un par de maniquís.

Algunos pensaron que el paso reciente de huracanes por la zona podría haber desplazado la embarcación desde su enclave original hasta Spessard Holland South Beach Park, pero el velero apenas tiene daños y sus dos mástiles aparecieron intactos, aunque ya está siendo víctima del espolio y el saqueo.

Los medios locales norteamericanos han profundizado en esta historia sin encontrar de momento demasiada información al respecto, a parte de conocerse que el propietario está apresado, aunque no ha trascendido si su situación se debe a algún aspecto relacionado con el barco o a otro orden de cosas.

My best pal in Melbourne Beach Florida sent me this today. When he woke up this morning a sailboat was on the beach in front of his house. pic.twitter.com/tJeTWkFFIz