La 'súperchuleta' que arrasa en la Red

Un profesor estadounidense ha recibido una importante lección de uno de sus alumnos. Como cada inicio de curso, Reb Beatty, que imparte clases en un instituto de secundaria, permitía el primer día de exámenes del semestre que sus alumnos utilizaran una tarjeta de 3x5 como apoyo, un chuleta 'legal'.

El docente, sin embargo, no contó con la agudeza de uno de sus alumnos. Siguiendo la autorización del maestro, el joven estudiante se presentó a la prueba con una tarjeta de 3x5, pero 3x5 pies y no pulgadas. El profesor se olvidó de especificar, así que no le quedó más remedio que aceptar la 'súperchuleta' y reconocer: «Bien hecho, he aprendido la lección». La historia ha arrasado en las redes sociales.