La impresionante evolución de una aurora boreal captada por un astronauta

El astronauta italiano Paolo Nespoli, en su tercera misión a bordo de la Estación Espacial Internacional, publicó este sábado en Twitter la espectacular evolución de una aurora boreal gracias a un time-lapse realizado con 711 imágenes captadas con su cámara fotográfica.

A stunning aurora caught my eye... Its beauty is out of this world! // Una splendida aurora... Di una bellezza spaziale! #VITAmission pic.twitter.com/JRQxLNXnGT