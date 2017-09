Seis invitadas a una boda aparecen con el mismo vestido

Todo el mundo sabe que no hay que ir de blanco a una boda por respeto a la novia, pero no hay forma de asegurarse de que el vestido elegido no será similar al de otra invitada a la celebración.

Que haya una coincidencia es algo que puede pasar, pero que sean seis las mujeres que elijan el mismo modelo sin haberse puesto antes de acuerdo ya parece una escena de película cómica.

Esto mismo les pasó a seis mujeres invitadas a una boda. Al llegar a la ceremonia descubrieron con asombro y, al menos al principio, horror que habían elegido la misma prenda para acudir a la celebración.

Afortunadamente, lo cómico de la situación derivó en unas risas por parte de las involucradas, que han decidido compartirlo en las redes sociales.

El vestido en cuestión es el Debbie Lace pencil dress y se puede comprar por unos 135 euros.