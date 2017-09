Aída Nízar: «Trabajo para ganar dinero, no para que me vean»

Aída Nízar ha estado en Mallorca disfrutando de unos días de descanso. El sábado, a punto de salir a cenar para ir luego a Tito’s a saludar a su viejo amigo Jaime Lladó, habló con nosotros en el hall del hotel ME, en Magaluf, donde se hospeda.

¿Por qué no te vemos en Tele 5?

— Porque no me pagan lo que merezco. Porque Aída trabaja por dinero a fin de mejorar mi vida económica y no para que me vean. Hoy, por fin, he visto una noticia que cuenta que se han plantado grandes hermanos diciendo que no van por esa miseria.

¿Pagan muy poco dinero?

— ¡Hombre!, los grandes hermanos del tres al cuatro que han aparecido en los últimos años han prostituido la televisión, pues han aceptado salir por un bocadillo o porque se les viese en pantalla, y no a cambio de dinero, que es lo que debe de hacer un trabajador de la comunicación.

¿Qué es lo que más te molesta?

— Estoy cansada de que hagan daño a mi familia. Es cierto aquello de que calumnia, que algo queda, y más en televisión. Entonces, me han acusado de toda clase de barbaridades, pero ni una sola se ha podido demostrar, ya que difícilmente es posible demostrar la mentira. Pero siempre quieren hacer daño a Aída; siempre pretenden hundirme, pero nunca pueden.

¿Cómo fue tu experiencia en GH VIP?

— Aída levantó la audiencia de GH VIP. Por eso, el recibimiento que me hicieron mis grandes directores y jefes de productora fue el de «hemos de hacerte un monumento». Pero yo solo le pido a Vasile que me dé un programa de denuncia social pues, como reportera, también inventé un reporterismo valiente, sagaz, y que entretenía.

¿Y de qué iría el programa?

— Pues sería como el que estaba haciendo, Sálvese quien pueda, en el que denunciábamos, pero poníamos soluciones al problema. Gloria Serra, por ejemplo, comete un gran error. Expone denuncias, pero jamás las soluciona. Entonces, ¿de qué le sirve al espectador? ¿Por qué Sálvese quien pueda era líder de audiencia? Pues porque, además de entretener, dábamos solución a los casos presentados.

¿Le cansa ‘Sálvame’?

— Todo lo contrario. Admiro a los directores del programa por saber crear cada día una nueva trama que sorprende al telespectador. Además, no podemos cansarnos de un programa que bate récords de audiencia Y, si encima va Aída Nizar, ésta sube aún más. Es como GH VIP. Sin Aída, un 10,3 de audiencia; con Aída, un 24,5. Porque mi labor es batir récords de audiencia, ya que sé hacer mejor que nadie algo que es nuestro deber: retener al telespectador.

¿Qué hace ahora?

— Enriquecer la mente de las personas como oradora motivacional en las numerosas charlas que me tienen contratadas, tanto en España como también en Inglaterra.

¿Cómo abordaría el tema de Catalunya, ahora?

— El tema del independentismo me aburre sobremanera. Yo amo Catalunya como amo Mallorca. Por eso, pienso que no es más que una pantomima política la que tienen montada ahí. El catalán no quiere independizarse. El catalán se siente español y catalán. Pero esos nos quieren vender otra cosa, ya que a muchos políticos les enriquecen las mentiras que cuentan. Pero si se hace una encuesta a pie de calle, verán que el catalán adora ser español, como adora ser catalán. Igual que yo, que adoro ser árabe y ser española. Así que que dejen de engañar diciendo que el catalán quiere la independencia. Eso no es cierto...