Emotivo mensaje a través de Facebook del padre de una joven desaparecida en Tarragona

El padre de María Molina Porta, la joven de 15 años desaparecida el pasado 6 de septiembre en Tarragona, ha publicado este fin de semana un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook dirigido a su hija, por si tiene acceso a la red social.

«Hoy hace 10 dias que no estas con nosotros. No escucho tu voz ni me llamas ni se donde estas. Cada día que pasa estoy peor aunque salga a la calle y la gente se piense que estoy bien es porque me hago el duro pero cuando me quedo solo porque la mama y las tatas se van a dormir me voy a tu habitación y te juro que entonces es cuando me desahogo a ponerme a llorar. Solo decirte que si ves esto que la gente que te quiere. La mama, las tatas, toda la familia y amigos de verdad que te quieren estamos muy mal y preocupados y mucha gente que ni nos conocen físicamente. Te digo amigos de verdad porque los amigos que te ayudan y saben cosas y no hablan esos no son amigos de verdad. Siempre te he dicho que los amigos de verdad son los que los tienes a lado para lo malo y lo bueno».

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento 'muy urgente' a la colaboración ciudadana para localizar a la joven y ha compartido un cartel en sus perfiles en redes sociales solicitando que cualquiera que vea a la chica llame al 112, al 091 o al 062.