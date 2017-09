Lady Gaga pospone sus conciertos en Barcelona y toda su gira europea por sus problemas de salud

Lady Gaga ha pospuesto la etapa europea de la gira Joanne World Tour, que tenía que empezar el 21 de septiembre en Barcelona y acabar el 28 de octubre en Colonia (Alemania), por un dolor físico severo que le impide actuar, según ha informado Live Nation.

Lady Gaga tenía previsto actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona los próximos días 21 y 22 de septiembre, conciertos para los que desde hace días hay admiradores acampados en la montaña de Montjuïc esperando que se abrieran las puertas para ser los primeros en acceder al recinto y poder ver de cerca a su diva.

La gira se aplaza hasta principios de 2018 por recomendación de los médicos, según dichas fuentes, que han añadido que la cantante, que sufre fibromialgia, está «desolada ante la idea de que sus fans tengan que esperar para verla sobre el escenario» y «envía su amor a todos los fans de Europa», a los que «agradece todo su apoyo y compresión».

«La artista planea pasar las próximas siete semanas trabajando proactivamente con sus médicos para superar esos dolores que todavía afectan a su vida diaria» y, «para cuando retome la gira, quiere ofrecer a sus fans la mejor versión del show que ha creado para ellos», según el comunicado.

Las personas que tienen entrada para las fechas europeas «deben conservarla a la espera de más noticias sobre su devolución o validez», según Live Nation, que espera facilitar toda la información «tan pronto como sea posible».

Live Nation y Lady Gaga piden «sinceras disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda causar» al público europeo y aclaran que la segunda etapa norteamericana de la gira continuará como estaba prevista.

To my fans, I love you so much. pic.twitter.com/g2BmmSx02v