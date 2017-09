Una extraña criatura aparece en una playa de Texas tras el huracán Harvey

Preeti Desai, encargada de comunicación del grupo de conservación de la Sociedad Nacional Audubon, publicó en su cuenta de Twitter varias imágenes del cadáver de una extraña criatura que apareció en una playa de Texas.

Esta profesional se encontraba en dicha playa para evaluar la zona tras el paso del huracán Harvey. En un momento dado, vio de lejos un bulto y cuando se acercó pudo contemplar a la extraña criatura.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai(@preetalina) 6 de septiembre de 2017

En una entrevista en The Mirror, Desai asegura que «a primera vista me parecía algo de las profundidades del mar. Mi primer pensamiento fue que podría ser una lamprea de mar, pero cuando me acerqué me di cuenta de que no podía ser eso, sobre todo por la boca».

Además, destaca que publicó las fotografías en la red social para que llegara a más gente y los expertos pudieran determinar de qué animal se trata.