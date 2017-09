Un meteorólogo pone en peligro su vida para medir la fuerza del viento del huracán Irma

. Se encuentra actualmente en Florida, donde mide el impacto del huracán Irma, algo que casi le cuesta la vida.

Con el objetivo de medir la velocidad del viento, Juston Drake salió de su coche mientras su compañero Simon Brewer grababa desde el interior. Una acción que casi le cuesta la vida, ya que a duras penas consiguió mantenerse en el suelo y evitar que las fuertes ráfagas se lo llevaran volando.

Cabe recordar que Florida se encuentra en alerta por el huracán Irma, que se ha cobrado la vida de tres personas a consecuencia de las adversas condiciones climatológicas. Antes de su llegada al territorio continental de Florida, sus efectos se sentían en forma de inundaciones, subida del nivel del mar y poderosos vientos de 215 kilómetros por hora, con ráfagas incluso mayores.

@JustonStrmRider teaJuston Drake es un meteorólogo, periodista de clima extremo, y aventurero destacado en el programa Storm Riders de The Weather Channelring it up! pic.twitter.com/VhC97GZJBa