Dani Martín remueve Twitter al responder a un comentario escatológico

El cantante Dani Martín ha removido Twitter en las últimas horas al responder de una forma ciertamente particular a un comentario escatológico que un usuario hizo sobre él, mencionándolo.

La legión de seguidores que el 'ex' de El Canto del Loco amasa en las redes sociales es abundante, y solo en Twitter se acerca a los dos millones. Entre tanto fan, a veces se cuela algún 'hater', una persona que lanza provocadores comentarios para generar polémica, como parece ser este caso.

Un día soñé que me hacía caca en el pecho de @_danielmartin_. El del Canto del Loco. El mejor día de mi vida. — Lo de Dani Martín (@_NEUTREX_) 29 d’agost de 2017

Ni corto ni perezoso, Dani Martín respondió con un llamativo mensaje, que no dejó indiferente a muchos de los que escuchan su música.

Hostia que maravilla!!! Espero que orinaras hacia fuera que el pis ajeno me da mucho asco! https://t.co/GeU5pBWUwm — Dani Martín (@_danielmartin_) 30 d’agost de 2017

Posteriormente, el usuario autor de la primera publicación lanzó algunas más, intentando aclarar ciertos puntos.

De esta forma, aseguró que «he escuchado bastante El Canto del Loco como para decir que me gustan sus primeros discos. No tengo nada en contra de Dani Martín», cuya respuesta, dice, transmite un «cierto sentido del humor».

Asimismo, confirma que tras el tuit no existe ninguna intención oculta: «lo puse en un momento puntual porque quise. NO QUIERO FALTAR AL RESPETO». «Las lecciones de moral os las guardáis. Máxime cuando no conoces a alguien». «A vuestro ídolo se la trae al pairo que lo defendáis. No déis más el coñazo. Bendiciones».