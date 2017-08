Buscan nombre para una rara cría de koala blanca

Una koala blanca ha nacido en cautividad en un zoológico del noreste de Australia y las autoridades han iniciado una campaña por las redes sociales para encontrar un nombre adecuado a este raro ejemplar.

La directora de Australia Zoo Wildlife Hospital, Rosie Booth, explicó que no se trata de un animal albino sino de una hembra con el «gen plateado», probablemente heredado de su madre, Tia.

Albino es un adjetivo que se aplica a los seres vivos que presentan una ausencia congénita de pigmentación, mientras que el «gen plateado» aclara las partes oscuras.

«En la ciencia veterinaria a menudo se conoce como el 'gen plateado' a los animales que nacen con pieles blancas o muy pálidas y, al igual que los dientes de leche, que finalmente se desprenden, recuperan la coloración habitual de los adultos cuando pierden la piel de bebés», indicó Booth, según la cadena estatal ABC.

«En el reino animal salvaje, en realidad es bastante desafortunado tener una coloración inusualmente pálida porque delata a los animales pese al camuflaje y se arriesgan a ser visto por los depredadores potenciales», añadió la doctora.

Turismo Australia y Zoo Australia, el zoológico donde nación, situado en Beerwah, en el estado de Queensland, ha comenzado una campaña por Facebook para buscarle un nombre a la koala.

Welcome to the world little one... we love you 'cause you're different https://t.co/dmWsxYMly9 (via @AustraliaZoo in @sunshinecoastoz) pic.twitter.com/JCTsUi2N8R