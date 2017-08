Teresa Rabal supera un cáncer de mama

La conocida actriz y cantante Teresa Rabal ha anunciado en una entrevista televisiva que ha superado un cáncer de mama tras dos años de lucha. En este tiempo, además de hacer frente a su enfermedad, ha tenido que cuidar de su madre y de su marido, Eduardo, quien falleció el pasado mes de abril.

Teresa Rabal ha explicado que, en este tiempo, no ha querido ocultar su enfermedad: «Pero no he querido comerciar con eso y me parece que no soy la única que ha pasado un cáncer de mama».

La actriz se mostró muy positiva y anunció que se embarca en un nuevo proyecto profesional, en una serie de televisión que se podrá ver próximamente en Televisión Española.